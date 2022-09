Bei Hilden und Solingen : Staugefahr auf der A3 - nur eine Spur frei

Auf der A3 zwischen dem Autobahnkreuz Hilden und der Anschlussstelle Solingen ist in beide Richtungen teilweise nur eine Spur frei. Foto: Stephan Köhlen

Hilden/Solingen In den kommenden Tagen werden Autofahrer auf der A3 zwischen Hilden und Solingen mitunter Geduld mitbringen müssen. Wegen einer Streckenprüfung wird zeitweise nur eine Spur befahrbar sein.

(RP) Autofahrer müssen auf der A3 auch tagsüber mit Einschränkungen rechnen. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, ist zwischen dem Autobahnkreuz Hilden und der Anschlussstelle Solingen in beide Richtungen teilweise nur eine Spur frei.

Das ist der Fall von Montag, 26. September, bis Mittwoch, 28. September, jeweils zwischen 9 und 15 Uhr in Fahrtrichtung Oberhausen – und von Mittwoch, 28. September, bis Freitag, 30. September, in Fahrtrichtung Frankfurt. Auch hier jeweils zwischen 9 und 15 Uhr, am Freitag nur bis 12 Uhr.