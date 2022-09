Verkehr in NRW : Zwei Spuren der A1 noch bis Mitternacht gesperrt

Verkehr in NRW

Im Berufsverkehr staut es sich auf den Autobahnen in NRW (Archivbild). Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Auf mehreren Autobahnen in Nordrhein-Westfalen brauchten Autofahrer am Donnerstagmorgen Geduld: Wegen Aufräumarbeiten nach Lkw-Unfällen blieben die A1, die A4 und die A30 mehrere Stunden teilweise voll gesperrt.

Der Verkehr staute sich am Donnerstagmorgen auf mehreren Kilometern Länge. Auf der A4 bei Aachen war Mittwochabend ein Lkw-Anhänger in Brand geraten. Dabei liefen nach Polizeiangaben erhebliche Mengen Diesel aus. Die Reinigungsarbeiten seien aufwendiger als gedacht. Die Autobahn bleibe deshalb in Richtung Köln weiter gesperrt. Aktuell (Stand: 11 Uhr) gibt es zwischen Aachen-Zentrum und Kreuz Aachen 6 Kilometer Stau. Warum der mit Holz beladene Sattelauflieger Feuer fing, war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.