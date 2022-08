Tipps für Krimi-Fans : Das sind die spannendsten True-Crime-Podcasts

Podcasts werden immer beliebter. In Deutschland gehört True Crime dabei zu den beliebtesten Themen. Foto: dpa/Franziska Gabbert

Düsseldorf True Crime liegt im Trend. In den Charts der beliebtesten Podcast Deutschlands finden sich immer mehr Kanäle, die sich mit wahren Kriminalfällen beschäftigen. Grund genug, die zehn besten deutschen True-Crime-Podcasts vorzustellen.

Die Geschichte der Kriminalität ist so alt wie die Geschichte der Menschheit. Und genau so lange schon üben Verbrechen eine enorme Faszination auf uns aus. Bereits im alten Rom strömten die Menschen ins Kolosseum, um den öffentlichen Hinrichtungen beizuwohnen. Die mittelalterlichen Schauprozesse erregten so viel Interesse, dass sie sich schnell zu wahren Volksfesten entwickelten.