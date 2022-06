Zum Sommerferienstart am Freitag, 24. Juni, ist es wieder voll am Flughafen Düsseldorf. Passagiere stehen am Check-in, warten auf die Kofferaufgabe oder wie hier stehen in der Schlange vor den Luftsicherheitskontrollen. Bereits an den Tagen vor dem Beginn der Ferien herrschten am Flughafen chaotische Zustände. Am Freitagabend wird der Höhepunkt erwartet.