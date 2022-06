Reisewelle startet : So läuft der Ferienbeginn in NRW - Warteschlangen am Flughafen

Foto: Christian Schwerdtfeger

Liveblog Düsseldorf NRW startet als erstes Bundesland in die Sommerferien. Dies kann zu Stau auf zahlreichen Autobahnen, zu überfüllten Bahnen und weiterhin zu Chaos am Flughafen führen. Wir berichten in unserem Liveblog.

Mit dem Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen rollt auf die Flughäfen am Wochenende die erste große Urlauberwelle dieses Sommers zu. Allein der Flughafen Düsseldorf rechnet zwischen Freitag und Sonntag mit über 200.000 Passagieren. Der Flughafen Köln-Bonn erwartet etwa 115.000 Fluggäste. Und auch Deutschlands größter Airport Frankfurt/Main geht von einem erhöhten Passagieraufkommen aus. Auf den Autobahnen in NRW droht Stau - vor allem dort, wo es Baustellen gibt. Auch bei der Bahn kann es voll werden, wenn Urlaubsreisende und 9-Euro-Ticket-Fahrgäste aufeinandertreffen.