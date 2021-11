Heinz Echterbruch über Aktion in Xanten : „Kleiner Beitrag gegen die Verbrechen der Nazi-Zeit“

Xanten Handballerinnen des TuS Xanten werden am 9. November in der Innenstadt Stolpersteine polieren. Anlass ist, dass „leider die Nachrichten weltweit über Antisemitismus zugenommen haben“, erklärt Heinz Echterbruch, Initiator der Aktion.

Der von den Nazis propagierte Antisemitismus erhielt vom 9. auf den 10. November 1938 einen neuen schrecklichen Höhepunkt. In dieser Nacht brannten überall in Deutschland Synagogen, es kam zu Gewalttaten gegen Juden. Am 9. November 2021 wird eine Abordnung der Handball-Abteilung des TuS Xanten Stolpersteine in der Innenstadt reinigen. Initiator der Aktion ist Heinz Echterbruch, der Vorsitzende vom Förderverein Xantener Handball.

Echterbruch Wir haben ja in diesem Jahr schon einige Aktionen in die Tat umgesetzt. Wir waren während der ersten Impfoffensive als Fahrdienst im Einsatz, haben in den Überflutungsgebieten geholfen und 120 Säcke Müll in der Xantener Stadt gesammelt. Dafür gab’s sehr viele positive Rückmeldungen. Und da leider die Nachrichten weltweit über Antisemitismus zugenommen haben, habe ich mir gedacht, dass man da was machen muss. Ich habe die TuS-Handballerinnen Svenja Hemmers und Franziska Hahn angesprochen, die wie die gesamte zweite Frauen-Mannschaft immer für soziale Aktionen zu haben sind, und gefragt, was sie von der Idee halten. Sie sagten ihre Unterstützung zu.