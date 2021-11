„Persönliche Gründe“ : Xantener Ratsmitglied tritt aus der FDP aus

Xanten Heinz-Jürgen Küppers verlässt die FDP. Er will aber sein Ratsmandat in Xanten behalten und bis zur nächsten Kommunalwahl als Stadtverordneter arbeiten. Eine Absprache mit seiner Partei hatte etwas anderes vorgesehen.

Der Xantener Stadtverordnete Heinz-Jürgen Küppers ist nicht mehr Mitglied der FDP . Er sei aus „persönlichen Gründen“ aus der Partei ausgetreten, sagte er am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion. Nähere Angaben dazu machte er nicht. Er bleibe aber liberal und behalte auch sein Ratsmandat, sagte Küppers. Er wolle die gesamte Wahlperiode als Stadtverordneter weiterarbeiten. Die nächste Kommunalwahl soll im Herbst 2025 stattfinden, wie das NRW-Innenministerium schreibt.

Mit Küppers Austritt ist die FDP nicht mehr im Xantener Stadtrat vertreten. Mitglieder der Partei arbeiten aber noch als sachkundige Bürger in verschiedenen Ausschüssen. Bei der Kommunalwahl 2020 hatte die FDP 3,47 Prozent bekommen und damit einen Sitz im Stadtrat erreicht. Die Partei war mit Küppers auf dem ersten Platz der Reserveliste in den Wahlkampf gegangen. Er ist seit 2016 Ratsmitglied.

Nach der Kommunalwahl hatte Küppers das Amt des Vorsitzenden in Xanten niedergelegt. Der bisherige Stellvertreter Dieter Kluth berichtete damals, dass ein personeller Umbau vorbereitet werde. Küppers habe zugesagt, dass er das Ratsmandat abgebe, wenn er 70 Jahre alt werde, das werde etwa zur Hälfte der Wahlperiode sein. Das lehnte dieser am Mittwoch jedoch ab. Wenn andere sich nicht an die Vereinbarung halten würden, müsse er das auch nicht, sagte Küppers. Er sprach davon, dass es „persönlich einfach nicht passt“, ohne näher darauf einzugehen.