Tag des Gedenkens : Xanten erinnert an die Opfer des Nationalsozialismus

Auch in Xanten ist am Mittwoch an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert worden. „Dieser 27. Januar ist für uns Deutsche alljährlich ein tief bewegender Tag des Erinnerns, des Gedenkens, der Trauer, aber auch der Hoffnung und Freude wegen der Befreiung noch vieler Inhaftierter in Auschwitz und anderen KZs der Nazis“, teilte Bürgermeister Thomas Görtz mit. Deshalb habe er trotz der Corona-Pandemie an die unzähligen Opfer des Naziterrors erinnern wollen. Zusammen mit Wolfgang Schneider sei er zu den mehr als 30 Stolpersteinen in der Innenstadt gegangen und habe an der Scharnstraße, wo früher die jüdische Synagoge war, ein Blumengebinde niedergelegt. Die Stolpersteine erinnern an jüdische Bürger, die in Xanten lebten und während der Nazi-Zeit in Konzentrationslagern ermordet wurden. Schneider, der für die Tourist Information Xanten (TIX) auch Führungen zu dem Thema leitet, habe ihm vom Schicksal jeder Familie berichten können. Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Es ist seit 1996 in Deutschland der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus.