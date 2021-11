Basketball-Landesliga : Rheinberger Herren glänzen in Kleve mit Kantersieg

Rheinberg Rund 600 Tage nach dem Landesliga-Aufstieg feierte der TuS 08 am ersten Spieltag einen deutlichen 88:48-Erfolg. Offensiv stachen Neuzugang Marvin Merzbach und Kapitän Thomas Schrader mit jeweils 24 Punkten heraus.

Über 600 Tage haben die Basketballer des TuS 08 Rheinberg nach ihrem Aufstieg darauf warten müssen, sich in der neuen Spielklasse messen zu dürfen. „Diese aufgestaute Energie entlud sich in der Partie bei Merkur Kleve“, sagte Kapitän Thomas Schrader. Für den TuS 08 gab’s im ersten Landesliga-Spiel in der Vereinsgeschichte gleich den ersten Sieg. 88:48 stand’s am Ende.