Fußball : TuS Xanten plant Neuaufbau der Jugendabteilung

Xanten Der Verein will die „dramatische Entwicklung“ stoppen. Aktuell kicken nur noch 28 Kinder beim TuS, der nun den Weg zu den Schulen und Kindergärten suchen will.

(put) Es war das vorherrschende Thema auf der Hauptversammlung der Jugend- und Seniorenfußballer im TuS Xanten: Der Rückgang der Mitgliederzahlen im Nachwuchsbereich und wie man wieder mehr Talente an den Fürstenberg locken kann. Heribert Kerkmann aus dem Vorstand der Seniorenfußballer sprach gar von einer „dramatischen Entwicklung“. Im Juni 2021 waren es nur noch 28 Kinder, für die eine Spielberechtigung für den TuS vorlag. 2013 lag die Zahl noch bei 163.

Kerkmann sagte, dass in der jüngsten Vergangenheit Fehler gemacht wurden und ging auch auf die Jugendspielgemeinschaften ein, in denen nicht immer alles wie besprochen abgelaufen sei. Neben den Verlusten der jungen Kicker trifft den TuS auch der Abgang einiger Trainer hart. „Wir schauen nicht zurück, sondern nur nach vorne“, so Kerkmann.