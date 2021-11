Flugzeugabsturz vor 50 Jahren : Heimatverein gedenkt der Retter von Lüttingen

Xanten 1971 starben zwei britische Soldaten, als sie eine Katastrophe für Lüttingen verhinderten. Der Heimat- und Bürgerschützenverein erinnert 50 Jahre danach an den selbstlosen Einsatz der beiden Männer.

Der Heimat- und Bürgerverein (HBV) Lüttingen hat an Allerheiligen an die beiden britischen Soldaten erinnert, die am 5. Oktober 1971 durch ihren Mut eine Katastrophe für das Dorf verhinderten. Sie waren damals in einem Kampfflugzeug vom Militärflugplatz Laarbruch gekommen und über Xanten in Richtung Rhein geflogen. Kurz vor Lüttingen habe die Maschine plötzlich an Höhe verloren, berichtete der HBV. Pilot Keith-Roland Holmes habe sich entschieden, die Maschine hochzuziehen und dadurch einen Absturz inmitten des Dorfes zu verhindern, anstatt sich und Navigator Christopher William durch Betätigung des Schleudersitzes zu retten. Durch dieses Manöver sei die Maschine steil in die Höhe gestiegen und dann abgestürzt. Sie sei am heutigen Willibrordweg aufgeschlagen, nur 150 Meter hinter den letzten Häusern Lüttingens.