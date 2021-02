Gebäude mit Siegfriedmosaik : Xantener Stadtcafé steht zum Verkauf

Xanten Das Stadtcafé gehört zu den bekannten Adressen in Xantens Innenstadt. Die Eigentümer suchen einen Käufer für das gesamte Gebäude. Das Café soll erhalten bleiben. Deshalb haben sie ein Angebot auch schon abgelehnt.

Eine bekannte Immobilie in Xantens Innenstadt steht zum Verkauf: das Gebäude mit dem Stadtcafé und dem Siegfried-Mosaik. Aus gesundheitlichen Gründen suchen die beiden Eigentümer einen Käufer dafür, wie Klaus Silberner-Porozynski von Postbank Immobilien berichtet. Es gebe auch schon Gespräche mit Interessenten, erklärt der Makler. Das Gebäude am Marktplatz solle aber nur an jemanden verkauft werden, der auch das Stadtcafé weiter betreibe. Die Eigentümer hätten in den vergangenen zehn Jahren etwas aufgebaut, das wollten sie erhalten wissen. „Die Tradition des Stadtcafés soll fortgesetzt werden.“ Deshalb sei auch schon ein Angebot eines Interessenten abgelehnt worden. Es gebe aber Gespräche mit einem anderen möglichen Käufer.