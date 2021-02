Debatte über Gemeindeentwicklungsplan : Sonsbeck stellt die Weichen für ein neues Zukunftskonzept

Sonsbeck Im Sonsbecker Bauausschuss erhielten die CDU-Pläne zur Fortschreibung des Gemeindeentwicklungsplans grünes Licht. Dafür gestimmt hat nur die Mehrheitsfraktion selbst. Die Opposition kritisierte das Vorgehen.

Die Sonsbecker Christdemokraten beantragten in der Sitzung am Donnerstagabend die Fortschreibung des GEP für die Jahre 2025 bis 2050. Dafür vorgesehen haben sie die Bereitstellung von 100.000 Euro in den diesjährigen Haushalt sowie die Beauftragung eines externen Fachplanungsbüros im Jahr 2022. Um die Ziele der künftigen Gemeindeentwicklung zu fassen, sieht die CDU ein vierstufiges Vorgehen vor. Zur ersten Phase in den Jahren 2021/2022 gehören die Bürgerbeteiligung sowie Einbindung bereits bestehender Konzepte. Diese Vorgaben soll 2022/2023 ein Planungsbüro in einem zweiten Schritt zu einem GEP-Entwurf bündeln. Nach Beratungen der Politik im Jahr 2023 soll der Beschluss im Jahr 2024 folgen.