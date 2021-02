Leichtathletik : Franziska Schuster will bei DM wieder angreifen

Franziska Schuster will über die 60-Meter-Hürden nach Verletzung wieder angreifen. Foto: Wolfgang Birkenstock

Xanten Die Xantener Leichtathletin, die nun für Bayer Leverkusen läuft, geht am Wochenende in Dortmund über 60 Meter Hürden an den Start. Eine hartnäckige Verletzung hat sie inzwischen auskuriert.

Seit Januar trägt Franziska Schuster das Trikot des TSV Bayer Leverkusen. Ihr komplettes Leistungsvermögen konnte die Xantenerin, die am Montag 19 Jahre alt wird, allerdings noch nicht abrufen. Das verhinderte bisher eine hartnäckige Blessur am Hüftbeuger im rechten Bein. Dennoch wird Schuster, die bis zum Jahreswechsel für den TuS Xanten startete, bei der Deutschen Hallen-Meisterschaft an diesem Wochenende in Dortmund dabei sein. Als eine der qualifizierten U20-Läuferinnen möchte sie über die 60 Meter Hürden der Frauen ihr Bestes geben.

„Ich werde ganz entspannt zur DM fahren. Toll wäre es natürlich, wenn’s mit dem Einzug ins Finale klappen würden“, sagt die Studentin der Molekularen Biomedizin an der Universität Bonn. Immer wenn’s die Zeit erlaubt, besucht „Franzi“ Schuster ihre Familie auf dem Moerenhof in Mörmter. Die wird natürlich kräftig die Daumen drücken, sobald die deutsche Nachwuchskaderathletin in der Helmut-Körnig-Halle am Samstagnachmittag für ihr Halbfinale zum Startblock geht.

Sie sei beim neuen Verein gut aufgenommen worden. Sportlich jedoch lief’s noch nicht rund. Bei einem internen Test-Wettkampf kurz nach Silvester über 200 Meter hatte sich Schuster die Oberschenkel-Verletzung zugezogen. „Das ist wohl passiert, weil meine Rumpfstabilität zu schwach ist.“ In den dann folgenden Wochen war an effektives Training nicht zu denken. Erst am Dienstag dieser Woche überquerte die 18-Jährige erstmals wieder im Sprint die 84 Zentimeter hohen Hürden. „Es hat nicht mehr wehgetan“, sagt die Bayer-Läuferin. So entschied sie mir ihrem Trainer, nach Dortmund zu fahren.

Für die Sommer-Saison hat sich „Franzi“ Schuster einiges vorgenommen. Sie möchte zunächst mal ihre persönlichen Bestzeiten über 100 Meter Hürden (13,60 Sekunden) und über 200 Meter (23,58) verbessern. Im Blick hat die Xantenerin die U20-EM Mitte Juli im estnischen Tallinn sowie die U20-WM ab dem 17. August in Nairobi (Kenia).