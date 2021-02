Nach Genehmigung durch Bergbehörde : Birten: K+S bereitet Erkundung der Salzlagerstätte vor

Salz-Abbau in Borth (Archiv). Foto: Sebastian Peters

Xanten K+S hat die Genehmigung durch die Bergbehörde, nordwestlich von Birten Tunnel anzulegen, um die Salzlagerstätten zu erkunden. Das Unternehmen wird dafür in 1000 Metern bohren und sprengen.

Nach der Genehmigung durch die zuständige Bezirksregierung Arnsberg kann das Unternehmen K+S in etwa 1000 Metern Tiefe zwei Tunnel nordwestlich von Birten anlegen, um die Salzlagerstätte dort weiter zu erkunden. Diese sogenannten Doppelstrecken würden „konventionell mit Bohren und Sprengen“ aufgefahren, erklärte ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage der Redaktion. Die Tunnel würden „weit überwiegend unter freiem Gelände oder dünn besiedelten Bereichen“ verlaufen und könnten an der Tagesoberfläche „nur leicht wahrgenommen werden“. Unabhängig davon sei es aber selbstverständlich, „dass die zulässigen Grenzwerte für Sprengerschütterungen immer eingehalten werden“, ergänzte der Sprecher. „Damit ist gewährleistet, dass Schäden an Gebäuden, Infrastruktur oder anderen Schutzgütern zuverlässig ausgeschlossen sind.“ Einen Zeitpunkt, wann die Strecken aufgefahren werden, nannte er noch nicht.