Städtepartnerschaft von Xanten und Saintes : Gelebte Freundschaft über Grenzen hinweg

Xanten Eine Delegation der französischen Partnerstadt Saintes besuchte eine Woche lang Xanten. Für sie war ein umfangreiches Programm zusammengestellt worden. Im Herbst soll noch eine Jubiläumsfeier folgen.

Wie der Städtepartnerschaftsverein weiter mitteilte, hatte Thomas Bauer, der Ansprechpartner für die französische Partnerstadt, ein umfangreiches Programm für die Gäste zusammengestellt. In den sieben Tagen hätten sie die Stadt, den Dom, den Archäologischen Park (APX) und die Kriemhildmühle besichtigt. Eine Niederrheinische Kaffeetafel habe ebenfalls zum Programm gehört, genauso wie das traditionelle Spargelabschiedsessen. Außerdem hätten sie das Siegfriedspektakel besucht. Damit Gäste, die schon mehrfach in Xanten gewesen seien, auch etwas Neues kennenlernen, seien Ausflüge in die Region angeboten worden: ein Besuch im Haus der Geschichte in Bonn und ein Besuch der Gasometer-Ausstellung in Oberhausen.