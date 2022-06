Gespräch zwischen Bürgermeistern : Xanten bittet Sonsbeck um Unterstützung der Tafel

Xanten/Sonsbeck Die Xantener Tafel unterstützt jede Woche auch Menschen aus Sonsbeck. Deshalb hat sie die Nachbargemeinde um ihre Unterstützung gebeten. Was gebraucht wird, ließ sich Bürgermeister Heiko Schmidt vor Ort erklären – und packte direkt mit an.

Sonsbecks Bürgermeister Heiko Schmidt (CDU) hat am Donnerstag die Xantener Tafel besucht und bei der Ausgabe der Lebensmittel geholfen. Er unterhielt sich auch mit Xantens Bürgermeister Thomas Görtz (CDU), der ebenfalls vor Ort war und anpackte. Schmidt sagte zu, dass die Gemeinde dem Verein der Xantener Tafel beitreten werde, um sie zu unterstützen. Er wolle auch in Sonsbeck dafür werben, dass sich weitere Menschen finden, die ehrenamtlich bei der wöchentlichen Lebensmittelausgabe helfen.

Hintergrund ist, dass die Xantener Tafel auch bedürftige Menschen aus Sonsbeck unterstützt. Einige kommen nach Xanten, um sich an der Boxtelstraße Lebensmittel und Drogerieartikel zu holen. Andere werden von der Tafel beliefert: Sie fährt mit einem Transporter donnerstags zum Parkplatz am Kastell und verteilt dort Waren an 17 Haushalte, die auf diese Unterstützung angewiesen sind, aber nicht in die Nachbarstadt kommen können.