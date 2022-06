15 Euro pro Person : An der Abendkasse gibt es noch Karten für die Xantener Frühlings-Wiesn

Wilfried Meyer (Projektleiter für die Frühlings-Wiesn), Frank-Rainer Laake (Sparkasse am Niederrhein) und FZX-Leiter Ludwig Ingenlath (Archiv). Foto: FZX

Xanten Am Freitag und Samstag wird in Xanten die erste Frühlings-Wiesn gefeiert. An beiden Abenden gibt es Musik und bayerische Schmankerl. Karten gibt es noch an der Abendkasse.

Für die Frühlings-Wiesn an der Xantener Südsee gibt es eine Abendkasse. Das teilte der Veranstalter, das Freizeitzentrum Xanten (FZX), mit. Der Eintritt kostet 15 Euro pro Person mit freier Platzwahl. Im Vorverkauf gab es die Karten für 25 Euro – inklusive Sitzplatzreservierung und einer Maß oder zwei halben Maß.

Die Xantener Frühlings-Wiesn findet am Freitag, 3. Juni, und Samstag, 4. Juni, im Naturbad Xantener Südsee statt, jeweils von 18 Uhr bis 22.30 Uhr. Die Abendkasse öffnet an beiden Tagen um 17.30 Uhr. Der Ticket-Vorverkauf endete am Donnerstag. Weitere Infos gibt es hier.

An beiden Abenden spielt die Band Bergluft live Wiesn-Hits. Dazu werden bayerische Schmankerl und Spaten-Bier serviert. Es handelt sich um eine Open-air-Veranstaltung. Die Tische und Bänke stehen also unter freiem Himmel, sie werden im Naturbad Xantener Südsee aufgebaut. Aber Petrus habe ein Einsehen, schreibt das FZX: Laut der Wetterprognose können sich die Besucher der ersten Xantener Frühlings-Wiesn auf ein passendes Wetter freuen.