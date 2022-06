Computerspiel entwickelt : APX ermöglicht digitale Schnitzeljagd am römischen Niederrhein

Xanten Der Archäologische Park Xanten (APX) hat ein Computerspiel entwickeln lassen. Besucher können damit Abenteuer in der Limes-Ausstellung erleben.

Am Freitag stellte der APX das Computerspiel der Presse vor: Dazu hatte er auch Schülerinnen und Schüler des Stiftsgymnasiums eingeladen: Sie durften das Programm ausprobieren – und waren kaum noch ansprechbar, weil sie so vertieft in das Abenteuer in der römischen Antike waren. „Cool“ sei das Spiel, sagte Maja (10) aus der Klasse 5d, während sie zusammen mit ihren Mitschülerinnen Melina und Greta die Aufgaben und Rätsel löste. „Und man lernt etwas dabei.“