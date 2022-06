Sonsbecker hat Buch über Rekord-Bäume geschrieben : Im Alter zur Pracht

Foto: Ostermann, Olaf (oo) 6 Bilder Knorrige Schönheiten aus Xanten, Alpen und Sonsbeck

Sonsbeck Der Sonsbecker Christoph Michels hat ein Buch über Rekord-Bäume in ganz NRW geschrieben. Elf Jahre lang recherchierte er dafür. Wir stellen den Autor und einige der grünen Riesen vor, die auch in Xanten, Labbeck und auf der Bönninghardt stehen.

Sie war schon alt, lange bevor das benachbarte St.-Josef-Hospital an der Hees erbaut wurde. Sie wuchs prächtig heran, selbst als um sie herum zwei Weltkriege tobten. Sie erlebte den Bau der ersten Eisenbahnen und die Einführung erster Automobile in Deutschland. Und selbst zu Zeiten Napoleons dürften ihre weißen Blüten im Juni beeindruckt haben. Die Robinie am Parkplatz des Xantener Krankenhauses ist mit 250 Jahren nicht nur Zeuge der Zeitgeschichte, sie ist mit einem Stammumfang von knapp fünf Metern auch der stärkste Baum dieser Art in ganz NRW. Doch die knorrige Schönheit ist in Christian Michels jüngst erschienenem Buch nur einer von insgesamt 267 Rekord-Bäumen. Der Sonsbecker war elf Jahre lang im ganzen Land unterwegs, um für sein Werk „Starke Bäume in Nordrhein-Westfalen“ die stattlichsten Exemplare zu fotografieren, zu vermessen und zu dokumentieren.

Zu seiner Passion kam der Förster, als er vor zwölf Jahren Besuch von der IG Edelkastanie bekommen hatte. Die Interessengemeinschaft wollte zu ihrer Jahrestagung eine Exkursion durch einen damals von Michels betreuten Privatwald in Bönninghardt machen, der auf einer Fläche von rund 70 Hektar das größte Edelkastanien-Vorkommen in NRW aufweist. Die Gruppe interessierte sich natürlich für die mächtigsten Exemplare. Und während der Tour wuchs auch Michels Faszination für die Riesen. Bei weiteren Recherchen sei ihm aber bewusst geworden, wie geringwertig die Erhaltung von alten und starken Bäumen oft geschätzt werde. „Ich stellte fest, dass ich selbst einen Rekordbaum schon hatte fällen lassen“, erzählt Michels. „Diese Birke war, obwohl äußerlich nicht erkennbar, von innen hohl und hatte nur noch einen Brennholzwert von 40 Euro.“

Info Der dickste Baum steht in Borlinghausen Rekordhalter Der dickste Baum in NRW ist die „Rieseneiche“ bei Borlinghausen mit einem Stammumfang von elf Metern, der höchste Baum ist eine Große Küstentanne bei Preußisch Oldendorf mit 57 Metern. Buch „Starke Bäume in Nordrhein-Westfalen“ (368 Seiten, 515 Farbfotos) ist beim Verlag Kessel, unter www.forstbuch.de oder im Buchhandel unter der ISBN: 978-3-945941-74-4 für 36 Euro (zuzüglich Versand) erhältlich. Über QR-Codes lassen sich die Standorte der Bäume aufrufen. Weitere Infos zum Autor und seinem Projekt gibt es auf seiner Homepage starke-bäume.de

Das Erlebnis habe ihn nicht nur nachdenklich gestimmt, sondern in ihm auch den Ehrgeiz geweckt, weitere bedeutende Bäume zu finden und das Bewusstsein für deren Erhaltenswert zu wecken. Doch diese Suche gestaltete sich gar nicht so einfach. Bis dahin gab es nur eine Auflistung starker Bäume von 1904, die sich auf das westfälische Gebiet beschränkte, sowie ein dünnes Heft eines Forstmannes aus den 1990er Jahren, der in jedem Bundesland einige wenige heimische Arten für Fachleute dokumentierte. Der Sonsbecker wollte mehr. „Mir war es wichtig, ein Werk für die Allgemeinheit zu schaffen, damit die Leute die Schönheit und den Seltenheitswert dieser Bäume erkennen.“

Also durchforstete Michels Naturdenkmallisten, Baum-Foren im Internet, hielt bei unzähligen Wanderungen die Augen offen. „Manchmal bin ich auch zufällig durch Zeitungsartikel auf einen Baum gestoßen“, erzählt er. Sobald ein potenzieller Kandidat für sein Buch gefunden war, fuhr er hin, um ihn zu fotografieren und zu vermessen. In elf Jahren durchquerte er NRW zig Male. Und manchmal bedurfte es ein wenig Überredungskunst. Denn nicht alle Bäume sind öffentlich zugänglich. Manche befinden sich in Privatgärten. „Es kam schon mal vor, dass ich einfach am Haus klingelte und fragte, ob ich mir einen Baum ansehen darf“, erzählt der Autor.

Auf einem Privatgelände in Bönninghardt befindet sich ebenfalls ein eindrucksvolles Exemplar. Im Garten des Heilpädagogischen Wohnheims Micado steht eine Edelkastanie mit einem Stammumfang von 6,75 Metern. Das knorrig gewachsene Naturdenkmal ist im unteren Stammbereich hohl, auf circa der Hälfte des Hauptstammes liegt das Kernholz offen. „Diese Edelkastanie ist mal ausgebrannt“, sagt Michels. „Aber sie steht und grünt immer noch.“ Sie stand vermutlich sogar schon vor der Ankunft der Pfälzer Siedler, die Mitte des 18. Jahrhunderts an den Niederrhein kamen und nach dem Bibelspruch „Die Wüste wird zum Acker werden“, der ihnen als Leitbild diente, zahlreiche Kastanien pflanzten.

Solche kulturgeschichtlichen Besonderheiten fließen in Michels Buch mit ein. Die Robinie am Xantener Krankenhaus beispielsweise war einst wohl ebenfalls in einem Privatgarten ausgepflanzt worden. „Diese Baumart stammt ursprünglich aus Nordamerika und wurde erst im 17. Jahrhundert nach Europa eingeführt“, erzählt Michels. „Heute kann jeder im Gartencenter diverse Exoten kaufen. Damals waren sie Statussymbol sehr wohlhabender Leute.“ Vielleicht auch deshalb beobachtet Michels einen traurigen Trend: „Heute haben Bäume in Gärten oft gar keine Chance, alt zu werden“, sagt der Mitarbeiter eines Garten- und Landschaftbaubetriebs. „Ich erlebe jeden Tag, dass Besitzer ihre Größe oder herabfallende Blätter als störend empfinden.“ Michels zufolge kommt die Pracht der Bäume gerade im Alter erst raus. Je knorriger, desto besser.

Eine alte Schönheit liegt Michels besonders am Herzen, selbst wenn sie nicht so üppig ist wie die meisten der zumindest sechs Meter dicken Bäume seines Buches. In seinem Heimatdorf Labbeck wächst am Schmittges Weg seit rund 200 Jahren eine Hainbuche. Ihr Stammumfang liegt bei 3,72 Metern. „Hainbuchen wachsen zwar schnell, können aber gar nicht so gigantische Stammumfänge erreichen.“ Für seine Art gehört der liebevoll „Struwwelpeter“ genannte Baum in NRW zu den ganz Großen.

(beaw)