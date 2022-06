Ausbildungsinitiative Kreis Wesel Präsentiert von Altana (Folge 6) : Von der Beratung zum Speed-Dating

Katrin Hasenohr betreut bei der IHK Niederrhein den Bereich „Passgenaue Besetzung“. Foto: Michael Elsing

Kreis Wesel Die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer bietet jungen Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz gleich mehrere Gelegenheiten, ihrem Ziel ein wenig näher zu kommen. Katrin Hasenohr nennt sie.

Die Botschaft von Katrin Hasenohr ist unmissverständlich: „Wir wollen die Brücke schlagen zwischen Unternehmen und Ausbildungsplatzsuchenden.“ Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Katrin Hasenohr kümmert sich bei der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer (IHK) um die „Passgenaue Besetzung“ im Bereich der Aus- und Weiterbildung. Damit ist über ihre Arbeit eigentlich schon fast alles gesagt. Denn ihre Aufgabe ist es, für junge Menschen einen Ausbildungsplatz zu finden, mit dem sie sich auch ein Stück weit identifizieren können.

„Man sollte die Ausbildung nie nur als reine Pflichterfüllung ansehen, wie dies vielleicht in der Schule der Fall ist. Beim Beruf hat man die Wahl, er ist immer auch eine echte Chance“, sagt Hasenohr. Die IHK bietet Menschen, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, gleich eine Reihe von Möglichkeiten an, wie sie ihrem Ziel näher kommen können.

Info Hier finden Suchende Informationen Kostenlos anrufen Umfassende Informationen und Hinweise rund um das Thema Ausbildung gibt es unter anderem bei der Agentur für Arbeit unter der Telefonnummer 0800 4555500 – und zwar kostenlos. Im Internet schauen Einen guten Überblick erhält auch, wer im Internet recherchiert. Dazu bieten sich folgende Seiten an: • arbeitsagentur.de/kontakt • check-u.de • arbeitsagentur.de/jobsuche • planet-beruf.de • ihk-lehrstellenboerse.de • hwk-duesseldorf.de

Schon am kommenden Dienstag beispielsweise gibt‘s eine erste Gelegenheit, sich beraten zu lassen. Denn dies ist der „Tag der Ausbildungschance“. Die Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen, und damit natürlich auch die IHK Niederrhein, stehen den Jugendlichen zur Verfügung, um ihnen Fragen rund um das Thema Ausbildung zu beantworten. Ob eine Ausbildung überhaupt das Richtige ist, welcher Beruf am besten passen könnte, wo man Ausbildungsstellen findet und wie man sich am besten bewirbt – auf all diese Fragen gibt es dann Antworten.

Der Ablauf dieses Tages ist simpel. Die Ausbildungsplatzsuchenden können unter ausbildungschance@niederrhein.ihk.de eine Mail und dort zwischen 8 und 16 Uhr eine Uhrzeit wählen, in der sie kontaktiert werden möchten. Auch die Art der Kontaktierung (Mail, Telefon, Videochat) sowie die Kontaktdaten können sie dort hinterlassen. „Wir werden uns dann bei den Bewerbern melden“, so Hasenohr.

Nur zwei Tage später, am 9. Juni, sind die Eltern der potenziellen Auszubildenden gefragt. Die können dann an einer digitalen Eltern-Infoveranstaltung zum Thema Ausbildung teilnehmen. Um 18 Uhr beginnt der Elternabend, der unter dem Motto „Zukunft ist: Jetzt!“ steht. Den Link zur Teilnahme gibt‘s auf der IHK-Homepage unter www.ihks-im-ruhrgebiet.de/veranstaltungen. Dort muss dann lediglich der Link IHK-Bezirk Essen angeklickt werden. „Eltern sind beim Thema Ausbildung ein wichtiger Faktor. Sie haben eine gewisse Vorbildfunktion, können ihre Kinder davon überzeugen, dass eine Ausbildung ein gutes Fundament bildet“, sagt Katrin Hasenohr.

Eine weitere Möglichkeit, dem gewünschten Ausbildungsplatz einen Schritt näherzukommen, bietet sich am Montag, 13. Juni. Dann findet im Steinhof in Duisburg-Huckingen ein Azubi-Speed-Dating unter freiem Himmel statt. Und das vollkommen unkompliziert und ohne Anmeldung. In etwa zehnminütigen Gesprächen können sich die jungen Menschen den 25 teilnehmenden Unternehmen, die vorwiegend aus dem Duisburger Raum stammen, vorstellen. „Das ist eine gute Gelegenheit für den Bewerber, die Firmen in einem persönlichen Gespräch von sich zu überzeugen“, so Hasenohr. Nach Ablauf der zehn Minuten geht‘s weiter zum nächsten Date mit einem anderen Betrieb.

Selbstverständlich sollte man sich auf die Gespräche vorbereiten, in dem man seine Bewerbungsunterlagen (in ausreichender Menge) mitbringt, sich im Vorfeld über die teilnehmenden Unternehmen im Internet informiert, etwas zur eigenen Person erzählen kann und warum man sich gerade für diesen Beruf interessiert. Passende Kleidung (lieber etwas schicker) sind obligatorisch. Eine Liste der Unternehmen, die zwischen 9 und 14 Uhr im Steinhof dabei sein werden, findet sich auf der Homepage der IHK Niederrhein.

Katrin Hasenohr weist darauf hin, dass es im Gebiet der IHK Niederrhein noch um die 800 freie Ausbildungsplätze gibt. Und sie räumt mit der Denke auf, es könne womöglich den „einen perfekten Plan“ geben. „Die Auswahl an unterschiedlichen Berufen ist. Wer in Richtung Büromanagement schielt, sollte nicht vergessen, dass es auch noch andere kaufmännische Berufe gibt, die ebenfalls interessant sind.“ Sie selbst sieht sich als „Brückenfunktion“, die Kontakte zwischen Unternehmen und Ausbildungsplatzsuchenden herstellen will.