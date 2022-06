Dorftreffpunkt wird renoviert : Labbecks Pfarrheim bekommt Außenlager

Von außen wurde die Begegnungsstätte in Labbeck bereits saniert. Nun ist der Innebereich an der Reihe. Foto: Wyglenda

Sonsbeck-Labbeck Der Dorftreffpunkt soll nach der Außensanierung nun auch innen renoviert werden. Die feste Bühne kommt weg für mehr Flexibilität im Saal.

Von außen kann sich das ehemalige Pfarrheim in Labbeck nach den Sanierungsarbeiten 2019 schon sehen lassen. Jetzt soll der Innenbereich genauso schmuck werden. Sonsbecks Bauamtsleiter Georg Schnitzler stellte bei einer Bürgerversammlung in der Begegnungsstätte die Umbaumaßnahmen vor, die an eben diesem Gebäude geplant sind. Zwiegespalten wurde der Plan aufgenommen, ein Nebengebäude zu errichten, das als Lager dienen soll.