Mehr als 10.000 Besucher : Xantens Siegfriedspektakel übertrifft die Erwartungen

Xanten Die Tourist Information Xanten (TIX) schaut auf einen veranstaltungsreichen, aber auch erfolgreichen Monat Mai zurück. Vor allem das Siegfriedspektakel war noch besser besucht als erwartet.

Das viertägige Siegfriedspektakel am vergangenen Wochenende in Xanten ist von mehr als 10.000 Menschen besucht worden. Am Donnerstag und Freitag seien sogar mehr Menschen auf dem Gelände gewesen als in früheren Jahren an diesen Tagen, berichtete die Tourist Information (TIX), die den Mittelaltermarkt zusammen mit der Agentur Sündenfrei organisiert hatte. Die erwartete Besucherzahl sei übertroffen worden, und auch wirtschaftlich sei das Siegfriedspektakel für die TIX erfolgreich gewesen, sagte Bürgermeister Thomas Görtz. Die höheren Eintrittspreise seien akzeptiert worden, sie seien aber auch nicht übermäßig angehoben worden. Daran habe kein Weg vorbeigeführt, da auch die Organisation von Veranstaltungen teurer geworden sei. Erwachsene hatten zum Beispiel 15 Euro für die Tageskarte zahlen müssen. 2019 waren es noch 13 Euro gewesen.