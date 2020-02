Streit mit dem Land : Xanten fordert mehr Geld für Flüchtlinge

Am Küvenkamp in Xanten ist eine der Sammelunterkünfte für Flüchtlingen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Die Stadtverwaltung wirft dem Land NRW vor, dass es der Kommune zu wenig für Unterbringung und Versorgung von Migranten zahle. Das zuständige Ministerium kündigt eine Reform des Flüchtlingsaufnahmegesetzes an.

Xanten habe 2019 „ungedeckte Flüchtlingskosten von rund einer Million Euro“ und müsse deshalb in diesem und den nächsten Jahren mit einem Haushaltsdefizit rechnen. „Würde das Land NRW somit diesen Beitrag zusätzlich leisten, hätte die Stadt Xanten im Haushaltsjahr 2020 ff. nicht nur einen ausgeglichen Haushalt, sondern würde sogar positive Ergebnisse erzielen“, schreibt die Stadtverwaltung in einer Vorlage an den Sozialausschuss.