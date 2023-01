Von Bielefeld bis Swistal NRW will in 95 Städten und Gemeinden den Wohnungsbau ankurbeln

Um festzulegen, für welche Kommunen die Verordnung gilt, hatte die Landesregierung eigens ein Gutachten in Auftrag gegeben. So wurden Gebiete ermittelt, in denen eine ausreichende Versorgung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen entweder besonders gefährdet oder gar nicht gewährleistet sei. Auf der Liste stehen Städte wie Aachen, Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster, aber auch Gemeinden wie das niederrheinische Alpen, Swisttal im Süden oder Havixbeck im Kreis Coesfeld.