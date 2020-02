Schulsport : Tennis-Nachmittag auf dem Xantener Fürstenberg

Die Kinder und Väter, die mit Trainer Reinhard Knittel (hinten, 2.v.r.) trainierten, posieren mit Schlägern und Bällen. Foto: cfk

Mädchen und Jungen der Schulsport-AG der Grundschule Lüttingen waren der Einladung des TC Xanten gefolgt und verbrachten einen Nachmittag in der Tennishalle am Fürstenberg. Unter der Leitung von Trainer Reinhard Knittel (hinten 2. v.r.) nahmen manche Kinder das erste Mal einen Schläger in die Hand.

Einige hatten ein Elternteil mitgebracht. Meist waren es die Papas, die ebenfalls zum Schläger griffen und die Übungen mit ihrem Nachwuchs gemeinsam absolvierten. „Das ist eigentlich unser Ziel, die komplette Familie für den Sport zu begeistern“, sagte Knittel.

(RP)