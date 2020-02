Leichtathletik : Nordrhein-Titelkämpfe als Härtetest vor der Cross-DM

Sonsbeck/Xanten Auch Läufer des TuS Xanten und SV Sonsbeck starten am Sonntag in Euskirchen. Die „Roten Teufel“ schicken 13 Aktive auf den Rundkurs.

Christoph Verhalen und Anna-Lina Dahlbeck haben für nächsten Monat schon ein Hotelzimmer in Sindelfingen gebucht. In der Kreisstadt rund 15 Kilometer südwestlich von Stuttgart werden am 7. März die DM-Cross-Titel verteilt. An diesem Sonntag sind die zwei Läufer vom TuS Xanten auf dem Rundkurs in Euskirchen am und im Stadion „Im Auel“ unterwegs. Dort findet die Nordrhein-Cross-Meisterschaft statt. Für Dahlbeck und Verhalen ist das Rennen über 6600 beziehungsweise 8800 Meter ein weiterer Härtestest.