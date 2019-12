Hauptberufliche Tätigkeit endet : Großer Dank an Flüchtlingsberaterinnen

Xanten Bettina Hils und Heike Pullich wurden vom Xantener Arbeitskreis Asyl verabschiedet.

Der Arbeitskreis Asyl (AK) hat nun die Verdienste von Bettina Hils und Heike Pullich gewürdigt. In schwierigen Zeiten hätten die beiden Flüchtlingsberaterinnen der Diakonie in engem Kontakt mit dem Sozialamt und dem AK maßgeblich dazu beigetragen, dass die Unterbringung sowie die Eingliederung der Xanten zugewiesenen Flüchtlinge reibungslos verlaufen sei. Das sagten Barbara Kleinpaß und Wolfgang Schneider vom Arbeitskreis.

So hätten die beiden Frauen gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen Paten Asylbewerber mit hohem Engagement betreut. Das entstandene Vertrauensverhältnis habe zu einer entspannten Situation in den Unterkünften geführt. Ihre fachliche Kompetenz hätte vielen Flüchtlingen zu Wohnraum, Arbeitsstellen und Deutschkursen verholfen. So unterstützten die beiden Frauen bei Amtsgängen und juristischen Terminen, übernahmen Anmeldungen in Kindergärten und Schulen und stellten Kontakte zu Ärzten her.