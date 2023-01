Bei Angeltreffs in Sonsbeck und Bergisch Gladbach Freunde angeln Geld für Familien in Not

Bei zwei Angel-Aktionen im vergangenen Jahr waren insgesamt 3000 Euro zusammengekommen. Im April hatten sie einen Kinder- und Familien-Ausflug in Sonsbeck organisiert, im Dezember einen Familien-Nikolaus-Angeltag in der Diepeschrather Mühle in Bergisch Gladbach. Dort gibt es einen Teich, einen Spielplatz und westfälische Küche. „Die Resonanz war mega“, erzählte Mareggiato. Bei den beiden Aktionen sei das Geld für den guten Zweck gesammelt worden, unter anderem durch eine Verlosung. „Wir hatten sehr viele sehr großzügige Sponsoren, die uns mit ganz tollen Preisen für unsere Tombola unterstützt haben“, erklärte Theyßen. Mareggiato fügte hinzu, dass die 700 Lose in Bergisch Gladbach innerhalb von zehn Minuten verkauft worden seien. Einen ähnlichen Erfolg hatten sie in Sonsbeck erlebt. An beiden Aktionstagen wurden außerdem Kuchen und Plätzchen verkauft.