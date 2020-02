Sturmwarnung am Niederrhein : Orkanwarnung könnte zu Unterrichtsausfall führen

Für Montag sind Stürme in Orkanstärke vorausgesagt. Das könnte zu Unterrichtsausfall führen (Symbolbild). Foto: dpa

Rheinberg/Xanten Wegen des zu erwartenden Sturms könnten auch in Rheinberg und Xanten die Schulen geschlossen bleiben. Eltern werden kurzfristig informiert.

Update vom Sonntag, 9. Februar 2020: Wegen des heraufziehenden Sturms bleiben die Schulen in Xanten und Rheinberg am Montag, 10. Februar, geschlossen. Das teilten die Stadtverwaltungen und die Schulen mit. Mehr dazu finden Sie hier.

Angesichts der Orkanwarnung für Sonntag und Montag hat die Bezirksregierung Düsseldorf darauf hingewiesen, dass Eltern bei extremen Witterungsverhältnissen selbst entscheiden, ob der Weg zur Schule für ihr Kind zumutbar ist. Sollte die Tochter oder der Sohn nicht am Unterricht teilnehmen, müsse die Schule unverzüglich darüber informiert werden, teilte die Bezirksregierung mit. Die Entscheidung, ob der Unterricht wegen der extremen Witterungsverhältnisse ausfalle, treffe der Schulträger.

Die Stadtverwaltungen in Rheinberg und Xanten teilten auf Anfrage mit, dass sie die Prognosen beobachten und kurzfristig entscheiden werden, ob die Schulen am Montag geschlossen blieben. „Wir haben das angekündigte Sturmtief natürlich im Blick“, schrieb Xantens Bürgermeister Thomas Görtz am Freitagabend auf Facebook. „Spätestens Sonntag wird entschieden, ob auch in Xanten Schulen geschlossen bleiben.“ Dann würden die Eltern umgehend über alle möglichen Kanäle informiert.

Die Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule (JHW) in Sonsbeck teilte dagegen auf ihrer Homepage mit, dass sie am Montag, 10. Februar, „nicht geschlossen sein“ werde. Sie versicherte, dass die Betreuung der Kinder sichergestellt werde. Außerdem verwies sie auf die Information des NRW-Schulministeriums, wonach Eltern am Montagmorgen entscheiden könnten, ihre Kinder nicht zur Schule zu schicken, „sollten sie den Schulweg für unzumutbar und nicht sicher erachten“. Darauf wies auch die Viktor-Grundschule in Xanten auf ihrer Homepage hin: „Sie als Eltern können entscheiden, ob der Schulweg für Ihre Kinder zumutbar und sicher ist.“

An mehreren Schulen im Rheinland fällt der Unterricht am Montag wegen der Orkanwarnung aus, unter anderem in Wesel, Dinslaken und Kevelaer. „Bei seiner Entscheidung hat der Schulträger – unter Einbeziehung der Schulleitung – die konkrete örtliche Situation zu berücksichtigen und eine Abwägung der Gesamtumstände vorzunehmen“, erklärte die Bezirksregierung. „Witterungsverhältnisse können von Ort zu Ort sehr verschieden sein und demzufolge unterschiedliche Gefährdungssituationen mit sich bringen.“ Sollte der Unterricht im Laufe des Vormittages beendet werden, würden die Schüler solange im Gebäude betreut, bis ein gefahrloser Heimweg gewährleistet sei.

