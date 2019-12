Ratsbeschluss : Stadt beauftragt die Caritas mit der Flüchtlingsberatung

Xanten Die Beratung von Flüchtlingen wird in Xanten künftig von der Caritas übernommen. Sie erhielt den Auftrag, nachdem die Stadt den Vertrag mit der Diakonie gekündigt hatte.

Die Berater werden künftig nicht mehr an der Flüchtlingsunterkunft am Küvenkamp ihr Büro haben, sondern einige Hundert Meter entfernt am Deutsch-Lernzentrum auf derselben Straße. Der städtische Auftrag umfasst 1,5 Stellen bei der Caritas. Zusätzlich wird es eine halbe Stelle in der Verwaltung geben. Bisher waren es zwei Stellen bei der Diakonie plus eine Stelle im Rathaus. Die Zahl der Flüchtlinge in Xanten sei in den vergangenen Jahren gesunken, deshalb gebe es auch weniger Beratungsbedarf, erklärte Görtz. Die Kosten finanziert die Stadt über Landesmittel für die Integration von Flüchtlingen.