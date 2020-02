Fußball-Bezirksliga : Veens Routinier meldet sich zurück

Daniel Müller beim Torschuss: Der 36-Jährige fiel nach einem Ellenbogen-Bruch lange aus. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Auf Daniel Müller musste die Borussia in dieser Saison bislang verzichten. Jetzt hat der Offensivakteur seine Armverletzung auskuriert. Am Sonntag beginnt die Rückserie mit dem Spiel in Tönisberg.

Von Detlef Kanthak

Selbst für einen so routinierten Spieler wie Daniel Müller hält das Fußball-Leben immer noch Überraschungen parat. Müller kennt sich aus im Geschäft mit dem runden Leder. Der 36-Jährige feierte mit dem SV Sonsbeck den Aufstieg in die Oberliga und über Jahre Erfolge, kickte zuvor auch schon auf der anderen Rheinseite beim Traditionsclub Hamborn 07. Was aber derzeit im kleinen und beschaulichen Veen passiert, hatte der Angreifer wahrlich nicht auf der Rechnung. Sein Heimatclub, die Borussia, „rockte“ als Aufsteiger die Bezirksliga. „Dass wir eine so gute erste Runde spielen, hatte ich jedenfalls nicht auf dem Zettel“, gibt Müller zu.

Na ja, man kann sich ja mal täuschen. Und staunen, was die Kollegen auf dem Rasen oder der Asche abliefern. Denn für Müller blieb in dieser Saison bislang nur die Rolle des Zuschauers. In der vergangenen Spielzeit war der Stürmer mit seinen 17 Saison-Toren noch maßgeblich am Aufstieg in die Bezirksliga beteiligt. Ein Privatunfall warf im Sommer aber alle Planungen erst einmal über den Haufen. Müllers Ellenbogen brach, eine Operation stand im Raum, ehe der ehemalige Sonsbecker Mannschaftsarzt Dr. Schwarze den linken Arm mit einer Orthese ruhig stellte und Müller auf schonende, wenn auch langwierige Weise zur Heilung verhalf.

Info Xanten, Sonsbeck, Lüttingen und Veen Vita Vom TuS Xanten wechselte Daniel Müller 2008 zum SV Sonsbeck. Dort spielte er bis 2014. Es folgte eine Saison beim SSV Lüttingen. 2015 schloss sich der Offensiv-Spieler dann der Borussia. Programm Schon am nächsten Freitag empfangen den Veener Spitzenreiter Wa./Wa. (20 Uhr). Weiter geht’s am 1. März mit dem Kreis-Derby beim GSV Moers (15.30).

„Ich könnte jetzt wieder loslegen“, sagt der Stürmer. Macht er auch, die ersten Trainigseinheiten und Testspiele sind bereits absolviert. „Das Wichtigste: ich bin schmerzfrei“, freut sich Müller. Bis zu den 100 Prozent, die er sich wünscht, sind es zwar noch ein Stück, aber, so sagt er, „ich bin auf einem guten Weg.“ Freilich, auf dem Platz hat sich in diesem halben Jahr des Wartens und Zuschauens einiges getan und die Mannschaft sich verändert. Junge Spieler haben den Sprung ins Team geschafft, die Konkurrenz insbesondere in der Sturmabteilung ist gewachsen.

Mit dem Winter-Zugang Markus Dachwitz, der vom SV Büderich gekommen ist, darf ein weiterer Angreifer nach guten Trainings- und Testspieleindrücken Ansprüche stellen. „Das sind motivierte und qualifizierte junge Burschen“, erkennt Müller die Leistungen der Veener Offensivkollegen neidlos an. Vor dem Jahresauftakt mit dem sonntäglichen Spiel beim Tabellenzweiten VfL Tönisberg wird der Routinier sich erst einmal mit einem Platz auf der Bank begnügen.

Borussias Trainer Christian Hauk sieht es momentan genauso. „Daniel wird seine Einsatzzeiten bekommen, er kann mit seiner Erfahrung die Mitspieler führen, die überraschenden Bälle spielen und ist zudem mit seinen Freistößen für jeden Gegner gefährlich“, sagt der Coach. Das Duo verbindet mehr als nur die gemeinsame Arbeit auf dem Kunstrasen am Halfmannsweg. Man kennt sich schon etwas länger, genauer gesagt, seit Müllers Schulzeit. „Christian hat damals gerade in der ersten Veener Mannschaft angefangen, ich war noch Junior bei der Borussia, da hat er mir Nachhilfe in Mathe gegeben“, verrät Müller.

Der ist inzwischen Polizeibeamter und kann mit Zahlen umgehen – es hat also etwas gebracht. Später liefen beide auch gemeinsam im Trikot des TuS Xanten auf – Hauk als Verteidiger, der seinem Gegenspieler nicht viel Spaß gönnte, Müller schon früh als erfolgreicher Stürmer, den es dann auch in höhere Klassen bringen sollte. Ob er denn selber mit dem Traineramt nach der Karriere liebäugelt? „Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht“, sagt Müller – es hört sich allerdings nicht besonders begeistert an. Umso begeisterter ist derweil der jetzige Borussen-Coach von seinem Team. „Mit einem fitten Daniel Müller und Markus Dachwitz haben wir neue Optionen für den Angriff“, sagt Hauk vor dem ersten Spiel des Jahres. „Ich denke, dass die Mannschaft weiterhin für Überraschungen sorgen kann.“