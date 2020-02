Rhein-Hochwasser : Feuerwehr rettet Reh vor dem Ertrinken

Xanten Das war offenbar Rettung in letzter Sekunde: In Xanten-Vynen drohte ein Reh zu ertrinken. Die Feuerwehr holte das Tier noch rechtzeitig aus dem Rhein-Hochwasser.

Die Freiwillige Feuerwehr Xanten hat am Freitag ein Reh aus dem Rhein gezogen und es dadurch wohl in letzter Sekunde vor dem Ertrinken gerettet. Nach Angaben der Einsatzkräfte war das Tier schon unter Wasser geraten. Es sei in eine Decke gewickelt worden, um es aufzuwärmen und abzutrocknen, berichtete die Feuerwehr. Anschließend sei es in Absprache mit dem Jagdaufseher im nächstgelegenen Wald ausgesetzt worden. Den Angaben zufolge war das Reh am Freitagmorgen am Rheindamm in Vynen entdeckt worden. Unterhalb des Deichs ist ein Zaun, den das Tier nicht überwinden konnte, während hinter ihm das Wasser stieg. Einer der Feuerwehrleute sei deshalb über den Zaun gesprungen und habe das Reh aus dem Wasser geholt, berichteten die Einsatzkräfte. Der Rheinpegel ist in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen. Bei Duisburg und Wesel sollte der Fluss am Freitag seine Höchststände erreichen. Es wurden etwa 9,2 Meter am Pegel Duisburg-Ruhrort und in Wesel bis zu 8,65 Meter erwartet.