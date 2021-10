Unterstützung für Familien : Xantens Feuerwehr sammelt Geld für Hinterbliebene von Flut-Opfern

Xanten Bei der Katastrophe im Sommer starben im Ahrtal auch Einsatzkräfte. Xantens Löschzug-Mitte hat deshalb Geld gesammelt. Mehrere Tausend Euro übergab er, um den betroffenen Familien zu helfen.

Xantener Feuerwehrleute haben die stolze Summe von 4000 Euro gesammelt, um damit die Hinterbliebenen von Flutopfern zu unterstützen. Das Geld wurde an die Freiwillige Feuerwehr Dernau übergeben, damit diese jeweils 2000 Euro an zwei Familien weiterleitet, die einen Angehörigen verloren haben. Es waren ehrenamtliche Feuerwehrleute, die beim Einsatz in den Fluten starben.