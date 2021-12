Geld für Menschen im Ahrtal gesammelt : Adventszauber unterstützt Flutopfer

Die Landfrauen Labbeck überreichten den Erlös ihres Adventsmarktes zusammen mit Präsentkörben an die Flutopfer im Ahrtal. Foto: Landfrauen Foto: Landfrauen

Der Vorstand der Landfrauen Labbeck ist kurz vor dem Weihnachtsfest ins Ahrtal gefahren, um dort mehrere Familien aus dem Flutgebiet zu unterstützen. Es sei eine sehr emotionale Begegnung gewesen, schreibt Eva van Betteray. „Wir konnten uns vor Ort ein Bild davon machen, wie viel Leid den Menschen widerfahren ist.“ Deshalb reisten die Labbecker Damen auch nicht mit leeren Händen in das Katastrophengebiet. Stattdessen überreichten sie den Erlös ihres Ende November veranstalteten Marktes Labbecker Adventszauber, der durch private Spenden und einen „großzügigen Beitrag von Anja und Markus Bach“ auf eine Gesamtsumme von 7200 Euro kam.

Das Geld sei an vier Familien und eine verwitwete Dame in unterschiedlichen Orten des Ahrtals übergeben worden, berichtet van Betteray. Der Kontakt sei durch Landfrauen vor Ort geknüpft worden. „Als im Juli dieses Jahres das Zuhause vieler Menschen von einer auf die andere Nacht zerstört worden war, war uns klar, dass auch wir Landfrauen helfen möchten“, erklärt die Labbecker Gruppe. Für den Markt wurde genäht, gebacken, gekocht und gebastelt. „Von unserer Idee waren auch viele andere Labbecker angetan und spendeten selbst hergestellte Holzprodukte und andere mit Herzblut gefertigte Deko“, so van Betteray. „Das ganze Dorf war hochmotiviert. Beim Auf- und Abbau konnten wir uns auf viele fleißige Helfer, darunter den Schützenverein, verlassen.“ Auch Feuerwehr und Musikverein unterstützten den Adventszauber.