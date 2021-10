Sanierung beginnt Mitte Oktober : Klappbrücke in Wardt wird für zwei Monate gesperrt

Klappbrücke in Wardt wird für zwei Monate gesperrt

Xanten Mitte Oktober beginnt die Sanierung der Klappbrücke am Ortseingang von Wardt. Zwei Monate wird das Bauwerk dann gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Bürger sollen darüber noch informiert werden.

Xantens Ortsteil Wardt ist bald für einige Wochen nur über eine Umleitung zu erreichen. Die Klappbrücke am Ortseingang muss saniert werden. Die Arbeiten sollen am Montag, 18. Oktober, beginnen, sagte Michael Lehmann, Leiter des städtischen Dienstleistungsbetriebs (DBX), am Dienstagabend im Stadtrat. Für die Sanierung sei eine Vollsperrung des Bauwerks über zwei Monate erforderlich. Die Planungen für die Umleitungen seien noch nicht abgeschlossen. Die Verwaltung habe dazu Hinweise aus der Bevölkerung bekommen, ergänzte Bürgermeister Thomas Görtz. Diese Anregungen würden geprüft. Er könne aber nicht versprechen, ob sie umgesetzt werden könnten.