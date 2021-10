Jahresabschluss der Stadt : Xanten machte 2020 mehr Minus

Xanten Die Stadt Xanten hat 2020 mit einem schlechteren Ergebnis abgeschlossen als geplant. De Fehlbetrag lag rund 1,6 Millionen Euro über dem Ziel – aus mehreren Gründen. 2021 laufe es besser, sagte Bürgermeister Thomas Görtz.

Die Stadt gleicht den Fehlbetrag aus ihrer Allgemeinen Rücklage aus, wie Grundmann in der Ratssitzung am Dienstagabend weiter erklärte. Dadurch sinkt diese Rücklage von mehr als 15 Millionen Euro auf 13,3 Millionen Euro. Das hat Folgen für die künftigen Haushaltsberatungen in Xanten, wie aus der Gemeindeordnung NRW hervorgeht.

Demnach muss eine Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, wenn sie in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren mit einem Fehlbetrag plant und diese Fehlbetrag jeweils so hoch ist, dass die Allgemeine Rücklage dadurch um ein Zwanzigstel sinkt. Sollte also die Stadt Xanten künftig in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren mit einem Fehlbetrag mehr als 665.000 Euro planen, was fünf Prozent ihrer aktuellen allgemeinen Rücklage entspricht, müsste sie ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen.