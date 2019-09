Ungewöhnlicher Einsatz in Xanten : Anwohner hört tagelanges Maunzen - Feuerwehr rettet Katze von Baum

Ungewöhnlicher Einsatz in Xanten

Xanten Am Samstag ist die Feuerwehr Xanten zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt: Eine Katze saß auf einem Baum.

Gegen 11.20 Uhr wurde die Xantener Feuerwehr am Samstag alarmiert. Ein besorgter Anwohner der Straße Zur Wassermühle im Xantener Stadtteil Birten meldete, dass ein Tier in Not sei. Der Mann berichtete, seit mehreren Tagen das Maunzen einer Katze zu hören.