Antrag an den Stadtrat : Grünen-Politiker fordert Einschränkung von Silvesterfeuerwerk in Xanten

Xanten Im Luftkurort Xanten sollen das Abbrennen von Feuerwerkskörpern an Silvester deutlich eingeschränkt werden. Das fordert der Grünen-Politiker Eberhard Ritter. Er hält sogar ein Verbot für denkbar.

Der Grünen-Politiker Eberhard Ritter spricht sich für eine massive Einschränkung der Silvesterböllerei in Xanten aus. Die Stadt solle künftig ein zentrales Feuerwerk am Hafen ausrichten lassen und nur diesem Veranstalter die Erlaubnis zum Abbrennen von Raketen erteilen oder das Zünden von Feuerwerkskörpern im Stadtgebiet ganz verbieten. Einen entsprechenden Antrag hat Ritter an den Stadtrat geschickt, der sich damit in seiner nächsten Sitzung befassen soll. „Feuerwerke sollten – wenn überhaupt – von professionellen Veranstaltern außerhalb der Stadtzentren organisiert werden“, schreibt der Stadtverordnete in seinem Antrag, der unserer Redaktion vorliegt. Möglich sei auch die Einrichtung von Gebieten, in denen privat geböllert werden dürfe.