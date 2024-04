Morsbachtal Remscheid Lagerfeuer löst Feuerwehr-Einsatz aus

Remscheid · Ein Anwohner hat am Sonntagabend Rauch in Höhe Bärenkuhle entdeckt und die Remscheider Feuerwehr alarmiert. Das fanden die Einsatzkräfte an der Morsbachtalstraße.

08.04.2024 , 09:37 Uhr

Einsatz für die Feuerwehr nahe Bärenkuhle. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Als ein „unklares Brandereignis“ wurde der Einsatz am Sonntag um 20.19 Uhr bei der Feuerwehr eingestuft. Trotz der vielen Regentage in den vergangenen Wochen, hatten Anwohner beim Anblick des Rauches im Wald kein gutes Gefühl. Doch die Einsatzkräfte konnten schnell Entwarnung geben. „Es war ein kleines Lagerfeuer, drei Jugendliche machten sich Stockbrot“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage der Redaktion. „Es sah wilder aus als es war.“ Die Jugendlichen hätten nicht komplett kopflos ein Feuer gemacht, da es aber kein offizieller Grillplatz war, wurde das Grillen aber sicherheitshalber unterbunden. Die Feuerwehr Remscheid musste am späten Sonntagnachmittag zweimal innerhalb von 45 Minuten ausrücken.

(irz)