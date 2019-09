Oktoberfest Xanten : Deftiges auf Bühne und Tellern zur Comedy-Wiesn

Xanten Die Comedians Don Clarke, Hans-Hermann Thielke, Jonas Greiners und Henning Schmitke sorgen für einen amüsanten Abend in der Almhütte.

Das 21. Oktoberfest Xanten verspricht wieder einen bunt-witzigen Abend bei der diesjährigen Ausgabe der Enni-Comedy-Wiesn in der Almhütte am Oktoberfestzelt des Freizeitzentrums Xanten (FZX) in Wardt. Im vergangenen Jahr feierte die Comedy-Wiesn Premiere, am Donnerstag, 10. Oktober, um 20 Uhr geht es in die zweite Runde. Einlass ist ab 19 Uhr.