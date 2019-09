Handball : Xantener Mannschaften im Kreispokal gefordert

Xanten Die Frauen sind in der ersten Runde Außenseiter, die Männer mischen die Mannschaft durch.

Mit einem Kreispokal-Heimspiel gegen einen Verbandsligisten beginnt am Samstag so richtig die Saison für die Handballerinnen des TuS Xanten. Um 18 Uhr trifft der Landesliga-Aufsteiger auf den HC TV Rhede. „Es soll der Startschuss in eine im positiven Sinne denkwürdige Saison sein. Im Normalfall haben wir keine Chance“, sagt Teamsprecherin Lena Gäde.Die Einnahmen werden in Absprache mit den Gästen an die Aktion „Bewegen hilft“ gespendet.