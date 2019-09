„Fridays for Future“ in Xanten : Jugendliche und Erwachsene sammeln Müll auf

Xanten Die Xantener Ortsgruppe der „Fridays for Future“-Bewegung hat am Bahnhof Müll aufgesammelt. Das Motto lautete: „Wir reden nicht nur, wir tun!“ Nach zwei Stunden waren fünf große Müllsäcke voll.

Etwa 15 Jugendliche und Erwachsene haben am Samstag am Bahnhof in Xanten Müll aufgesammelt. Sie fanden Verpackungen, Taschentücher, Zigarettenschachteln, Kippen, Feuerzeuge; Strohhalme und Flaschendeckel, die von anderen in die Büsche, auf die Gleise oder den Parkplatz geworfen worden waren. In mehr als zwei Stunden sammelten so viel Abfall ein, dass fünf große Müllsäcke gefüllt waren. „Es ist deprimierend, wie viel hier herumlag, ohne dass sich jemand darum gekümmert hat“, sagte Marit Weichold von der Xantener Ortsgruppe der Bewegung „Fridays for Future“.