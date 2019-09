Bundeswettbewerb in Xanten : Jugendfeuerwehren kämpfen um den Titel

Der Römer und der Jugendfeuerwehrmann als Maskottchen des Wettbewerbs: Florian Hußmann und Alexander Meyer begrüßten die Gäste in Xanten. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Hunderte Nachwuchs-Einsatzkräfte aus ganz Deutschland sind nach Xanten gekommen, um gegeneinander anzutreten. Es gibt zwei Disziplinen.

Die Mädchen und Jungen aus Lutzerath machen zum ersten Mal mit. „Dass wir uns direkt für die Deutsch Meisterschaft qualifizieren, damit hat keiner gerechnet“, sagt Elias Häring (15) von der Jugendfeuerwehr in Lutzerath, einem kleinen Ort in Rheinland-Pfalz. Nun sind sie in Xanten und treten gegen die anderen Jugendfeuerwehren an, die sich in den Vorentscheiden durchgesetzt haben. Vorbereitet sind die zehn Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis 18 Jahren, in den vergangenen Monaten haben sie wöchentlich dreimal trainiert, berichtet Marc Pumple, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Lutzerath. Aber es wird schwer: Die Löschübung sei machbar, der Staffellauf werde anstrengender sein, vermutet Elias Kellershoff (14). „Im Staffellauf fällt die Entscheidung.“

Rund 600 Mädchen und Jungen aus ganz Deutschland sind nach Xanten gekommen, um an der Deutschen Meisterschaft der Deutschen Jugendfeuerwehr teilzunehmen. Am heutigen Samstag trainieren die Mannschaften im Fürstenbergstadion, am Sonntag sind dort auch die Wettkämpfe. „Die Stimmung unter den Jugendlichen ist mehr als gut, alle freuen sich auf das Wochenende“, berichtet Antje Koch von der Deutschen Jugendfeuerwehr am Freitag. „Wir hoffen, dass viele Xantener zum Zuschauen kommen und Stimmung machen.“ Bürgermeister Thomas Görtz kündigt sich direkt als Zuschauer an, als er am Freitagabend den Wettbewerb eröffnet. Er sei stolz darauf, dass die Stadt drei Tage lang „so etwas wie die Hauptstadt der Jugendfeuerwehr ist“.

Info Wettbewerb und Training sind öffentlich Training Wer sich für den Wettkampf der Deutschen Jugendfeuerwehren interessiert, kann schon beim Training zuschauen. Die Jugendfeuerwehren üben am heutigen Samstag, 7. September, zwischen 8 Uhr und 13.30 Uhr im Fürstenbergstadion. Wettbewerb Die Deutsche Meisterschaft beginnt am morgigen Sonntag, 8. September, um 8.30 Uhr. Der Wettbewerb findet ebenfalls im Fürstenbergstadion statt und geht bis 12 Uhr. Wer möchte, kann wieder zuschauen. Die Siegerehrung ist für 14 Uhr geplant. Der Gewinner darf den Wanderpokal National-Vetter-Cup mit nach Hause nehmen.

Mehr als 30 Teams haben sich in den vergangenen Monaten über Landes- und Kreisentscheide für den Bundeswettbewerb qualifiziert. Sie kommen aus Bergweiler-Sotzweiler, Brigachtal, Villingen-Schwenningen, Radeberg und Strohkirchen. Xanten hat es nicht geschafft, aus NRW sind dagegen Stemwede/Haldern-Arrenkamp und Stemwede/Drohne-Dielingen dabei, wenn die Jugendfeuerwehren am Sonntag um den Titel kämpfen. Zwei Aufgaben müssen die Mannschaften lösen: Zum einen müssen sie innerhalb von sechs Minuten eine Löschübung absolvieren. Dabei achten Wertungsrichter darauf, wie die Jugendlichen die einzelnen Aufgaben ausführen, einen Schlauch verlegen und anschließen. Zum anderen müssen sie so schnell wie möglich einen 400-Meter-Staffellauf meistern. Es wird auf Sekunden ankommen: Nach 1,20 bis 1,30 Minuten dürften die Teams das Ziel erreichen.

Die Jugendfeuerwehr aus Lutzerath: Die Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland. Foto: Markus Werning