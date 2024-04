Morper Bachtal Erkrather Feuerwehr löscht brennenden Traktor

Am Montagmorgen hat die Kreisleitstelle Mettmann die Feuerwehr Erkrath zu einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Papendelle in Alt-Erkrath alarmiert, auf dem ein Traktor brennen sollte. Schon auf der Anfahrt der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung über der Einsatzstelle weithin sichtbar. Es brannte ein Traktor auf freier Fläche in voller Ausdehnung.