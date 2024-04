Feuerwehr Wegberg Hochmoderne Drehleiter revolutioniert die Rettung

Die Feuerwehr in Wegberg hat ein Update bekommen: Die Stadt hat eine neue Drehleiter gekauft – und zwar für 774.000 Euro. Das neue Rettungsgerät ersetzt den zwei Jahrzehnte alten Vorgänger, der so langsam in die Jahre gekommen war und eine umfangreiche Prüfung gebraucht hätte, die entsprechend teuer geworden wäre. Stationiert ist die neue Drehleiter mit dem Rufnamen „WGB 11 DLK 23“ derzeit noch in der „alten“ Feuerwache, wird aber bereits in Kürze gemeinsam mit den Wehrleuten in das neue Gebäude umziehen.