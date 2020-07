Neues Fahrzeug erstmals eingesetzt : Xantens Feuerwehr löscht Flächenbrand in Vynen

Xantens Feuerwehr löscht Flächenbrand in Vynen

Xanten Auf einem Feld in Xantens Ortsteil Vynen ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen drohten, auf ein angrenzendes Wohngrundstück überzugreifen. Die Feuerwehr setzte erstmals ein neues Tanklöschfahrzeug ein.

Die Feuerwehr Xanten hat am Dienstag einen Flächenbrand an der Appeldorner Straße in Vynen gelöscht. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, war das Feuer auf einem Feld ausgebrochen, auf dem Erntearbeiten stattfinden. Direkt daneben liegt ein Wohngrundstück.