Kreis Wesel : Meldepflicht für Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten

Landrat Ansgar Müller. „Es ist wichtig, dass sich alle, die aus Risikogebieten zurückkommen, an die Regelungen halten.“ Foto: dpa/Fabian Strauch

Kreis Wesel Trotz der Corona-Pandemie sind Urlaubsreisen erlaubt. Wer sich aber in einem sogenannten Risiko-Gebiet aufgehalten hat, muss sich nach seiner Rückkehr beim Kreis Wesel melden.

In einigen Regionen wird das Risiko für eine Corona-Infektion höher eingeschätzt als in anderen. Wer sich dort aufgehalten hat, ist dazu verpflichtet, sich nach der Rückkehr unverzüglich beim Kreis Wesel zu melden. Darauf weist der Krisenstab des Kreises hin. Demnach gilt diese Meldepflicht für Personen, die nach Nordrhein-Westfalen kommen und innerhalb der 14 Tage davor in einem Corona-Risiko-Gebiet waren. Ausgenommen seien Personen, die sich ohne Übernachtung auf der Durchreise befinden, erklärte der Kreis Wesel.