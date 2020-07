Fußball spielen und mehr : Sport in den Ferien mit dem TuS

Jugendfußballer David Epp ist einer der Betreuer. Foto: fupa.net/Verein

Xanten Wegen der Corona-Pandemie fallen viele Angebote in den Sommerferien aus. Deshalb probiert der TuS Xanten etwas Neues aus. Die Angebote im Stadion und in der Halle richten sich an Acht- bis Zwölfjährige.

Heinrich Gundlach spricht von einem sportlichen Experiment, das derzeit auf dem Xantener Fürstenberg läuft. Erstmals bietet der TuS Xanten im Rahmen der Stadtranderholung in den Sommerferien im Stadion eine Mitmachaktion unter freiem Himmel an. „Wir wollten mal was Neues ausprobieren“, sagt der Vereinsvorsitzende Gundlach und weist auf die durch die Corona-Pandemie eingeschränkten Ferienangebote in diesem Jahr in der Stadt hin.

So können noch bis Freitag, 24. Juli, auf dem Rasenplatz Acht- bis Zwölfjährige zusammen spielen. Gundlach: „Es wird überwiegend etwas mit Fußball gemacht.“ Ihn freut es, dass sich zwei Spieler aus der eigenen A-Jugend bereit erklärt haben, die Aufsicht zu übernehmen. Als Betreuer sind Daniel Zarko sowie David Epp von 10 bis circa 13 Uhr die Ansprechpartner vor Ort für die Mädchen und Jungen. „Am Wochenanfang ist es schleppend angelaufen. Die Teilnehmerzahl wird aber besser werden, wie ich gehört habe. Es könnte durchaus sein, dass es das Fußball-Angebot auch in den Herbstferien geben wird“, so Gundlach.

„Sport in den Ferien“ mit dem TuS Xanten von Montag bis Freitag setzt sich nach diesem Wochenende in der Halle an der Bahnhofstraße fort. Seit mehr als 15 Jahren bietet der Innenstadt-Club dort den Kindern die Möglichkeit, zu toben und zu spielen. Vorbeischauen können acht- bis zwölfjährige Kids ab Montag, 27. Juli, bis Dienstag, 11. August. Beginn ist jeweils um 10 Uhr. Gegen 13 Uhr ist dann Schluss. Die Planung und Aufsicht übernehmen federführend auch hier die Nachwuchskicker Daniel Zarko und David Epp.