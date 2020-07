Schule in Sonsbeck : Genehmigung für die Realschule ist eingetroffen

Elke Reichertz, Initiatorin und Vorsitzende des Fördervereins der Sonsbecker Reaschule, freut sich über grünes Licht aus Düsseldorf. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck Gut drei Wochen vor dem Beginn des neuen Schuljahres hat die Bezirksregierung grünes Licht gegeben für den Start der privaten Realschule in Sonsbeck.

Gut Ding will Weile haben. Rund drei Wochen vor Beginn des neuen Schuljahres ist am Dienstag der offizielle Genehmigungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf für den Betrieb der privaten Realschule in Sonsbeck eingetroffen. „Endlich. Darauf haben wir lange geartet“, sagte Elke Reichertz, Initiatorin und Vorsitzende des Fördervereins als Träger der Schule, erleichtert.

Damit ist nun auch formell der Weg frei für den Schulstart am Mittwoch, 12. August. Die Schule beginnt mit 17 Kindern aus der Region. Die meisten Schüler, die angemeldet worden sind, kommen aus Sonsbeck und benachbarten Kommunen. Ein Kind kommt sogar aus Duisburg.

Die wichtigsten personellen Fragen für einen ordnungsgemäßen Beginn des Schulbetriebes sind schon länger gelöst. Sonja Laarmanns (49), zuletzt in leitender Position an der Gesamtschule in Goch, wird Gründungsrektorin der Realschule in ihrem Wohnort (siehe nebenstehenden Bericht). Auch das Lehrerekollegium für den ersten Jahrgang ist längst besetzt.

Da passt es gut, dass auch die räumlichen Voraussetzungen in der ehemaligen Hauptschule inzwischen geschaffen worden sind, die zuletzt Standort der Gesamtschule Xanten/Sonsbeck war. „Es sind nur noch Kleinigkeiten zu tun“, berichtete die Fördervereinsvorsitzende.

Zwei Klassen sind eingerichtet, der naturwissenschaftliche Unterrichtsraum steht zur Verfügung. Lehrerzimmer, das Büro der Schulleitung und des Sekretariats sind ebenso bezugsfertig, so dass einem unbeschwerten Start ins erste Schuljahr nichts mehr im Weg steht.

Auch die Schutzmaßnahmen in diesen Pandemie-Tagen können die Vorfreude nicht trüben. „Wir haben so viel Raum“, so Elke Reichertz, „daher ist das Einhalten der Abstandsregeln für uns überhaupt kein Thema.“